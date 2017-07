GERUCHT: Ajax doet miljoenenbod op FC Barcelona-speler

Ajax zou interesse hebben in Munir El Haddadi. De Amsterdammers zouden de 21-jarige aanvaller van FC Barcelona erg graag willen hebben, getuige het bod van veertien miljoen euro die Ajax gedaan zou hebben op El Haddadi. Het Spaanse Sport meldt dit.

Of het echt tot een transfer naar de Eredivisie komt, is nog maar de vraag. Barcelona zou twintig miljoen euro willen ontvangen voor El Haddadi en daarnaast zou de jonge speler liever naar Napoli verkassen. Ook het Russische Zenit Sint-Petersburg zit op het vinkentouw voor El Haddadi. Echter, de Russen hebben een bod van twaalf miljoen euro gedaan en dat is veel te weinig volgens Barcelona, waar El Haddadi nog een contract tot medio 2019 heeft.





Al met al lijkt Ajax lniet veel kans te maken op El Haddadi, die vorig seizoen op huurbasis bij Valencia speelde. El Haddadi debuteerde in augustus 2014 in het eerste elftal van Barcelona en speelde tot nu toe 26 competitieduels waarin hij vier keer scoorde. Voor Valencia kwam de éénvoudige international van Spanje tot 33 competitieduels en zes goals.

