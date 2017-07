OFFICIEEL: AS Roma contracteert Turks toptalent

AS Roma heeft zich verzekerd van de diensten van Cengiz Under. De twintigjarige aanvallende middenvelder komt over van het Turkse Istanbul Basaksehir en kost de Italiaanse topclub 13,4 miljoen euro. Door eventuele bonussen kan het bedrag nog oplopen tot 14,9 miljoen euro. Under tekende voor vijf jaar bij AS Roma, zo meldt de club.

‘Ik ben blij dat ik hier ben en mijn doel is om mij te ontwikkelen en zo snel als mogelijk hier te spelen’, zei Under, die inmiddels ook al vier interlands voor Turkije speelde. Hij trof twee keer doel voor zijn land. The Giallorossi meldden zelf op de website de hoogte van de transfersom.





‘We zijn zeer blij met de komst van Cengiz, een speler die zeer technisch is. We zijn ervan overtuigd dat hij zich snel zal aanpassen en onderdeel zal uitmaken van ons team’, aldus sportief directeur Monchi. Under werd vorig seizoen tweede van Turkije met Istanbul. Istanbul Basaksehir haalde Under zelf in 2016 weg bij Altinordu voor 700.000 euro.

