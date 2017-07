Celta de Vigo haalt voormalig Ajax-huurling Lobotka

Celta de Vigo heeft zich versterkt met Stanislav Lobotka. De 22-jarige middenvelder, die door Spaanse media ‘de mini Modric’ wordt genoemd, komt over van het Deense FC Nordsjaelland en tekende voor vijf seizoenen bij de Spaanse club. Dit meldt Celta de Vigo op zijn officiële website.

De éénvoudige international van Slowakije, geboren in Trencin, doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van AS Trencin en maakte in 2012 zijn debuut voor die ploeg. In het seizoen 2013/2014 speelde hij op huurbasis bij Ajax, dat een optie tot koop had op Lobotka. Lobotka kwam tot 30 competitieduels en 3 goals voor Jong Ajax in de Jupiler League in dat seizoen.





Ajax lichte de optie tot koop uiteindelijk niet. Lobotka keerde daarop terug naar Trencin. In augustus 2015 verkocht Trencin Lobotka aan FC Nordsjaelland. Bij die club kwam hij helemaal tot bloei en speelde hij zich in de kijker van het Slowaakse elftal. Eind november debuteerde hij in een interland met Oostenrijk. Voor Nordsjaelland kwam Lobotka tot 61 competitieduels. Hij scoorde niet voor de Deense ploeg.

