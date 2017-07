Feyenoord heeft zaterdag een oefenwedstrijd tegen SDC Putten. De landskampioen won zijn tweede oefenduel van deze voorbereiding met 1-10. Michiel Kramer, die vorig seizoen op een zijspoor zat bij Feyenoord, scoorde vier keer.

Vervolg: Michiel Kramer scoort er op los in oefenduel met Putten

Na 45 minuten spelen stond Feyenoord al met 0-6 voor. Nicolai Jörgensen scoorde na vijf minuten de 0-1. Na twaalf minuten maakte Jens Toornstra er 0-2 van. Twee minuten daarna maakte Cheick Touré, pas zestien jaar, de 0-3 en Kevin Diks nam de 0-4 voor zijn rekening. Het was de eerste treffer van Fiorentina-huurling Diks voor Feyenoord. Jean-Paul Boëtius, eerder al actief voor Feyenoord en deze zomer teruggekeerd na een avontuur bij FC Basel en KRC Genk, en Jörgensen zorgden er met goals voor dat Feyenoord met 0-6 ging rusten.





In de rust wisselde coach Giovanni van Bronckhorst tien keer. Alleen Kenneth Vermeer mocht blijven staan in het doel. De van FC Utrecht gekomen Sofyan Amrabat maakte na de rust zijn officieuze debuut voor Feyenoord. Hij speelde namelijk zijn eerst minuten voor Feyenoord. Kramer nam in de tweede helft alle vier de doelpunten voor zijn rekening. In de 84ste minuut maakte Putten de eretreffer.

