Het Duitse Borussia Dortmund heeft haar eerste officiele oefenduel weten te winnen, met 2-3 werd er gewonnen van Urawa Red Diamonds.

Vervolg: Bosz met terugkeer Götze naar eerste oefenzege

Het Duitse Borussia Dortmund met Bosz ging in het eerste oefenduel blamered onderuit tegen vierdeklasser Rot-Weis Essen, maar zaterdag heeft het met dezelfde cijfers weten te winnen. UrawaRed Diamons werd weggezet in het Japanse Saitama.

Opnieuw kwam Dortmund halverwege het eerste bedrijf op achterstand, doelpuntenmaker Shinzo Koroki zette de Duitsers op achterstand. Pas laat in de tweede helft wist Dortmund het overwicht uit te drukken in doelpunten, Bosz had toen inmiddels al 7 keer gewisseld.

Invaller Emre Mor boog met 2 doelpunten de 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong, maar toch wist de thuisploeg via Wataru Endo alsnog langzij te komen. Maar op zijn Duits werd er gewonnen, Andre Schurle zorgde in de 89e minuut voor de winnende treffer voor het elftal van Bosz.

Middenvelder Mario Götze kende zijn rentree na een halfjaar aan de kant te hebben gezeten met een stofwisselingsziekte, zijn rentree betekende direct de winst voor Bosz en de zijne.

Bosz met terugkeer Götze naar eerste oefenzege

Een korte samenvatting: Het Duitse Borussia Dortmund heeft haar eerste officiele oefenduel weten te winnen, met 2-3 werd er gewonnen van Urawa Red Diamonds..