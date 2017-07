Alle steun die Abdelhak Nouri de afgelopen dagen heeft mogen ontvangen, is door zijn familie uitgewerkt in een brief.

Vervolg: Emotionele brief ouders Nouri na steun en support

'We willen iedereen, iedereen, maar dan ook iedereen die er was of niet was; moslim of geen moslim, Ajacied of Feyenoorder, donker of wit, oud en jong bedanken voor de steun en met name voor het prachtige eerbetoon van gisteren,' valt te lezen uit het shrift van zijn broer.

'Door middel van zijn goede manieren, goede gedrag en goede karakter zijn zoveel mensen bij elkaar gekomen die in het hedendaagse nooit bij elkaar zouden willen komen. Dit zijn voor ons zeer positieve tekenen over de plek en rang die Abdelhak zal krijgen in het hiernamaals mocht het ergste scenario gebeuren.'

'Wanneer ik vandaag mijn broertje Abdelhak ga bezoeken zal ik hem alles fluisteren in zijn oor. Dank jullie wel en blijf vertrouwen op God en blijf bidden en accepteer het geen wat God voor hem heeft en gaat bepalen. Namens de famillie Nouri dank jullie wel.'

