Enkele jaren geleden had Bryan Lissen al naar de Eindhovense grootmacht kunnen overstappen, echter hield hij vertrouwen en geduld.

Vervolg: Bryan Linssen had eigenlijk al van PSV kunnen zijn

Deze zomer maakte de aanvaller de overstap naar Vitesse en ging FC Groningen akkoord met zijn vertrek, het had echter al allemaal anders kunnen lopen. Broer Edwin wist Bryan met beide benen op de grond te houden, en legt uit waarom.

'Plannen is in het voetbal heel moeilijk. Mijn broer is ook prof geweest. Hij is een hele verstandige jongen. Toen ik in de jeugd van Fortuna speelde, kreeg ik de kans om naar PSV te gaan. Dat leek me geweldig, maar Edwin zei: Dat gaan we mooi niet doen. Hij overtuigde me dat de kans van slagen bij Fortuna veel groter zou zijn,' valt te lezen op de clubwebsite van Vitesse.

'Edwin is altijd een voorbeeld voor mij geweest. Een idool. Wat je vaak hebt met een vader, heb ik met hem. Edwin begeleidt mij en houdt altijd zijn koppie erbij. Hij is tien jaar ouder.'

Linssen vindt zijn overstap naar Vitesse een goede stap in de juiste richting, 'n potentie een top 5-ploeg, Groningen is meer top 10. We kunnen de Johan Cruijff Schaal winnen en spelen in de Europa League. Bovendien kan mijn familie nu makkelijker op bezoek komen. Het interesseert die ploegen niet hoe ze spelen, als ze maar resultaat halen. Het leken wel schoolreisjes voor ons. Dat laat ik me niet nog eens gebeuren. We hebben nu een sterke selectie en de nodige ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat dit Vitesse verder kan komen.'

