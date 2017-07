Real-aanwinst Ceballos heeft enorme transferclausule

Real Madrid versterkte zich vrijdag met het Spaanse talent Dani Ceballos, die voor 18 miljoen euro is overgekomen van Real Betis Sevilla. De Koninklijke contracteerde hem voor zes jaar en wil hem lang gebruiken. Dit blijkt wel uit de transferclausule die Real Madrid heeft opgenomen. Mocht een club interesse hebben in Ceballos, dan moet het liefst 500(!) miljoen euro op tafel leggen.

Volgens AS is de clausule opgenomen omdat Real ervan overtuigd is dat Ceballos zijn potentie zal waarmaken, terwijl de torenhoge transferclausule andere clubs zal afschrikken. De twintigjarige Ceballos is erg blij met zijn nieuwe club. ‘Je kunt de trots en verantwoordelijkheid die ik voel, nu ik bij Real Madrid ga spelen, niet voorstellen.’







'Ik zal alles doen wat ik kan om de geschiedenis van deze club nog groter te maken. Ik kom met enorm enthousiasme en de twee dingen die me hier hebben gebracht: nederigheid en hard werk. Ik zal proberen te bewijzen dat ik shirt verdien om te verdedigen’, aldus Ceballos via zijn Twitter. ‘Ook bedankt aan alle Betis-fans voor de steun. Ik zal jullie nooit vergeten. Lang leve Betis.’

