Udinese heeft bij Celta de Vigo geïnformeerd naar voormalig Feyenoord-aanvaller John Guidetti. De 25-jarige Zweedse aanvaller kende een wisselvallig seizoen bij de Spaanse club en zou zelf wel oren hebben naar een vertrek. Ook Celta zou Guidetti willen verkopen, zo meldt Sky Sport Italia.

Vervolg: Italiaanse club wil oud-Feyenoorder Guidetti halen

Guidetti speelde vorig seizoen 23 competitieduels voor Celta waarin hij vier keer scoorde. Hij werd vooral als invaller gebruikt, getuige zijn veertien basisplekken. Udinese en Celta de Vigo zouden een goed gesprek hebben gehad over een transfer van Guidetti, die in medio 2015 tekende in Spanje na zijn transfervrije vertrek bij Manchester City.





Eerder was hij al actief voor Brommapojkarna, Burnley, Stoke City, Celtic en Feyenoord. Aan al die clubs werd hij verhuurd door City en dat was niet overal succesvol. Bij Feyenoord was hij echter wel succesvol. Hij scoorde in 2011/2012 twintig keer in 31 competitieduels voor de Rotterdammers.

Italiaanse club wil oud-Feyenoorder Guidetti halen

Een korte samenvatting: Udinese heeft bij Celta de Vigo geïnformeerd naar voormalig Feyenoord-aanvaller John Guidetti. De 25-jarige Zweedse aanvaller kende een wisselvallig seizoen bij de Spaanse club en zou zelf wel oren hebben naar een vertrek. Ook Celta zou Guidetti willen verkopen, zo meldt Sky Sport Italia..