Arsene Wenger blij met daadkracht van Arsenal

Arsenal-manager Arsene Wenger is blij met de manier waarop de Engelse topclub deze zomer tot dusver heeft gehandeld op de transfermarkt. De club haalde al Sead Kolasinac (Schalke 04) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) naar de Engelse hoofdstad.

‘Het is een voordeel dat we ze al vroeg hebben vastgelegd. Zo kunnen we ze goed laten integreren in het team en ik denk dat, dat een enorm voordeel is. Helaas zijn we niet de enigen die het tempo van de transfermarkt beslissen’, zegt Wenger in gesprek met Arsenal Player.





‘Als je op de transfermarkt rondkijkt, zie je dat er nog niet heel veel gebeurd is sinds deze is open gegaan. In de laatste periode dat de transfermarkt open is, zal er nog veel gaan gebeuren. Dit zal vooral in de laatste twee weken, maar zeker in de laatste week van de transfermarkt zijn’, aldus Wenger.

