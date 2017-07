De voormalige Engelse voetbalvedette Teddy Sheringham verkast naar India. De 51-jarige Sheringham wordt de nieuwe trainer van Atlético de Kolkata. In India volgt hij Jose Francisco Molina op. Laatstgenoemde werd vorig seizoen kampioen van India met Atlético.

Vervolg: Engelse vedette Teddy Sheringham verkast naar India

De Indiase club werkt samen met de Spaanse topclub Atlético Madrid en het speelt ook in dezelfde kleuren als Atlético. Het logo van Kolkata heeft ook iets weg van dat van Atlético Madrid. Als laatste club trainde Sheringham Stevenage, een club op het vierde niveau van Engeland die hij van 2015 tot 2016 trainde. Als speler was hij zeer succesvol met onder meer 11 goals in 51 interlands voor Engeland.





Daarnaast speelde hij voor onder meer Tottenham Hotspur, Manchester United en West Ham United. Met United won Sheringham onder meer drie landstitels en een keer de Champions League. Sheringham is verder de oudste speler- en doelpuntenmaker in de Engelse Premier League. Eind december 2016 scoorde hij toen hij 40 jaar en 266 dagen oud was voor West Ham.

We give you our head coach for the 4th edition of the @IndSuperLeague, Teddy Sheringham! #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/qWwHYo2yHk — Atlético de Kolkata (@atletidekolkata) 14 juli 2017

Engelse vedette Teddy Sheringham verkast naar India

Een korte samenvatting: De voormalige Engelse voetbalvedette Teddy Sheringham verkast naar India. De 51-jarige Sheringham wordt de nieuwe trainer van Atlético de Kolkata. In India volgt hij Jose Francisco Molina op. Laatstgenoemde werd vorig seizoen kampioen van India met Atlético..