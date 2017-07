Eerder werd het stadion van Ajax al omgedoopt tot Johan Cruijff Arena, en als het aan cabaratier Youp van het Hek ligt wordt sportcomplex De Toekomst naar Appie Nouri vernoemd.

Vervolg: Sportcomplex De Toekomst moet naam van Nouri krijgen

De cabaratier laat weten in zijn column in het NRC Handelsblad, 'Een voorzichtige vraag: zullen we De Toekomst naar Appie vernoemen?' Het gesprek van de dag in binnen en buitenland.

Van het Hek schrijft: 'Dat zo’n leuke, talentvolle gozer uitgeschakeld moet worden. Zo'n geestige jongen, zo'n vrolijke zoon van zulke trotse ouders, zo'n bijzonder broertje, zo'n talentvolle voetballer, zo'n groot voorbeeld voor velen. Iedereen heeft wel iets anders aan zijn hoofd. Nouri. Appie Nouri.'

'Dat al twaalf jaar trouw trainde om de beste te worden en dat eigenlijk ook al was. In elk geval van zijn generatie.'

