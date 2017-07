Woede bij Sneijder na ontbinden contract, maar spijt heeft hij niet

vrijdag werd er een dikke streep door de rekening gezet voor Wesley Sneijder, het Turkse Galatasaray ontbond zijn contract per direct.

Sneijder had nog een doorlopend contract tot medio 2018, de middenvelder had zelfs in zijn hoofd om het met nog een jaartje te verlengen bij de Turkse grootmacht. Echter ging daar vrijdag een dikke streep doorheen, want het contract van de Oranje International werd ontbonden.

De komst van Younes Belhanda was voor Sneijder de doodsteek, die het betreurd op deze manier afscheid te moeten nemen van Gala. 'Als je op zo'n manier weg moet, is dat niet leuk. Maar de trainer heeft zijn keuze gemaakt.'

De nieuweling krijgt het rugnummer van Sneijder, 'Als een coach niet met je wil werken, moet je op zoek naar wat anders. En als een coach jou niet meer wil gebruiken, dan krijg je ook geen rugnummer. Ik wens Younes Belhanda alle succes toe.'

De toekomst van Sneijder is nog onbekend, al gaat het rond dat hij naar de MLS League kan in Amerika. 'Ik heb verder nog geen plannen. Ik ga naar Amsterdam en daarna zie ik wel wat ik ga doen. k heb in ieder geval vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet zeker dat er iets op mijn pad komt,' aldus Sneijder.

De middenvelder sloot af dat hij geen spijt heeft gehad van zijn keuze om naar Galatasaray te komen, 'Ik heb er veel mooie momenten meegemaakt en over het algemeen ben ik heel blij dat ik de kans heb gepakt om naar Galatasaray te komen.'

