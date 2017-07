Mourinho zet deur open voor Zlatan Ibrahimovic

Manchester United-manager José Mourinho staat open voor een terugkeer van Zlatan Ibrahimovic bij de Engelse topclub. De grootmacht besloot na afgelopen seizoen het aflopende contract van de Zweedse vedette niet te verlengen, maar volgens Mourinho kan de 35-jarige spits terugkeren op Old Trafford.

‘Ik sta zeker open voor een terugkeer van hem. We willen open en eerlijk tegen hem zijn en hem genoeg tijd geven om een beslissing te nemen’, zei Mourinho vrijdag op een persconferentie. In april raakte Ibrahimovic zwaar geblesseerd aan zijn kruisband, waardoor United besloot zijn contract niet te verlengen. Ibrahimovic was afgelopen jaar wel enorm belangrijk voor United met zeventien goals in 28 Premier League-wedstrijden.





‘Zlatan was niet blij met hoe hij zijn seizoen afsloot. Hij won zijn eerste Europese beker, maar speelde niet in de finale. Ik ben ervan overtuigd dat hij zichzelf wil uitdagen en wil blijven spelen op een zo hoog mogelijk niveau’, vervolgde Mourinho. Mourinho denkt dat Ibrahimovic dat bij United kan doen. ‘We houden de deur uiteraard open voor hem om bij ons te revalideren.’





‘Hij kan nog steeds een van ons zijn. Laten we vooral een beslissing nemen waar zowel United als hij blij mee is. Als hij liever bij een andere club aan de slag gaat, kan dat ook. Daarom is er geen nieuw contract getekend.’ Mocht Ibrahimovic een nieuw contract bij United tekenen, dan moet hij concurreren met Romelu Lukaku, die bij Everton werd losgeweekt voor ca. 85 miljoen euro.

