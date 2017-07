Sporting Portugal laat Feyenoord zwijgen na eisenpakket voor transfer Zeegelaar

De Eredivisie kampioen Feyenoord heeft de komst van Martin Zeegelaar nog maar even in de ijskast gezet, de eisen van zijn huidige werkgever Sporting Portugal zijn vooralsnog te gortig.

Zeegelaar is bij Feyenoord in beeld voor de vertrekken Kongolo (AS Monaco red.), maar de Rotterdammers lopen tot nu toe stuk op de eisen van de Monagasken omtrent de moderne verdediger.

Het financiele struikelblok voor Feyenoord is het grootste probleem, daarnaast zij ook het Belgische RC Genk zic hebben gemeld in Portugal voor Zeegelaar. De vraag van Sporting Portugal is vijf miljoen euro, maar Feyenoord wil daar veel lager gaan zitten en daarmee is Zeegelaar nog lang niet van Feyenoord.

