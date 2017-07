Het Amsterdamse Ajax kan de borst natmaken wanneer het aankomt op de voorronde Champions League, vrijdagmiddag kwam het Franse OGC Nice uit de koker.

Het Franse Nice eindigde afgelopen seizoen als derde in de Franse Ligue 1 achter PSG en AS Monaco, waardoor het verplicht is om een voorronde Champions League te spelen. Vrijdag werd het daarbij gekoppeld aan Ajax van Marcel Keizer.

Nice, die sterspeler Mario Balotelli in de gelederen hebben, zijn geen onbekende. De ploeg presteerde het afgelopen seizoen bovenmaats en heeft zelfs een tijdje de koppositie in handen gehad. Ajax verloor afgelopen seizoen de finale van de Europa League van Manchester United.

Over twee weken wacht het eerste duel in Nice, waarna een week later de return volgt in Amsterdam. De winnaar uit dit duel speelt de play off voor de plaatsing van de groepsfase Champions League.

Ajax treft Frans OGC Nice in derde voorronde Champions League

