De kans is aanwezig dat Ibrahimovic weer aansluit bij Manchester na zijn volledige herstel.

Vervolg: Ibrahimovic kan na herstel terugkeren bij Manchester

De club wilt namelijk eerst afwachten tot Zlatan geheel is hersteld van zijn zware knieblessure die hij maanden geleden opliep. Mourinho zou hebben laten weten volgens diverse media dat zijn terugkeer een mogelijkheid is voor Manchester United, al helemaal nu Lukaku de enige echte goede spits is voorin bij de club en er bijna geen back-up is.

Ibrahimovic was vorig seizoen goed voor 28 goals in 46 wedstrijden voor Manchester. De club weet nog niet hoe goed Lukaku het gaat doen en wilt graag rond januari weer Ibrahimovic tekenen.

