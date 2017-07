Er zijn allerlei miljoenentransfers al langsgekomen maar welke wordt zijn geld nu echt waard?

Vervolg: Welke miljoenentransfer wordt zijn geld waard?

Mohamed Salah, Liverpool

Salah speelde eerder al in Engeland bij Chelsea, daar deed hij het best goed. Het is dan ook de vraag of hij zich kan bewijzen bij Liverpool. Wij denken dat hij zich wel red.

James Rodriguez, Bayern München

Het kwam als een soort verbazing: James naar FC Bayern. Het spel in Spanje en Frankrijk lag hem prima en het is nog maar de vraag of het spel hem in Duitsland ook ligt. Echter staat er genoeg kwaliteit om hem heen om hem naar een hoger niveau te tillen. We gaan het zien.

Davy Klaassen, Everton

Van Ajax naar Everton is natuurlijk een flinke stap, we weten echter niet of het hem wel gaat lukken. Zo zagen we bij Depay natuurlijk ook leuke dingen in Engeland alleen was het lang niet zo mooi als in de Eredivisie.

Vitolo, Atlético Madrid

Van Vitolo wordt het meeste verwacht, hij is namelijk naar Madrid gegaan en lijkt daarmee zich veilig te spelen. Vitolo heeft namelijk qua cultuur en gebied geen veranderingen en hoeft amper te wennen aan de speelstijl van succescoach Simeone. Vitolo kan weleens een flinke succesvolle aankoop worden.

Youri Tielemans, AS Monaco

Tielemans maakte deze zomer zijn droomtransfer naar AS Monaco. Hij speelde al op jonge leeftijd in het eerste van Anderlecht en het is nog maar de vraag of hij gewend kan raken aan het spel van de Monegasken. Aan talent bij hem geen gebrek, het is alleen de vraag of hij goed gaat spelen bij Monaco. Wij denken van wel en hij kan weleens een hele belangrijke assistgever worden voor spits Kylian Mbappé Lottin. Een soort wonderduo, dus.

Welke miljoenentransfer wordt zijn geld waard?

Een korte samenvatting: Er zijn allerlei miljoenentransfers al langsgekomen maar welke wordt zijn geld nu echt waard?.