14-7 @ 21:11 Kyle Walker gaat voor flinke miljoenen van The Spurs naar Manchester City.

Vervolg: City betaalt hoog bedrag aan Spurs voor Walker

Walker werd al enkele dagen gelinkt aan een grote binnenlandse move, omdat Guardiola Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov en Gaël Clichy al transfervrij liet gaan. Dus hij was op zoek naar een geschikte opvolger. Die heeft hij nu dus gevonden in de Engelsman van Tottenham. Met de transfer is zeker 50 miljoen gemoeid.

Guardiola moest diep in de buidel tasten voor de speler, aangezien een transfer naar een andere titelkandidaat niet vaak wordt gewaardeerd, daarom wordt het transferbedrag vaak flink verhoogd.

City betaalt hoog bedrag aan Spurs voor Walker

Een korte samenvatting: 14-7 @ 21:11 Kyle Walker gaat voor flinke miljoenen van The Spurs naar Manchester City..