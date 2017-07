Leonardo Bonucci vertrekt van kampioen Juventus naar AC Milan.

Vervolg: AC Milan heeft Bonucci binnen van Juventus: 40 miljoen

Bonucci is altijd een vaste waarde achterin bij Juventus maar lijkt een nieuwe uitdaging te willen aangaan bij AC Milan. Er wordt sinds enkele dagen heel veel over gesproken in de media. Vandaag is hij officieel naar Milan verhuisd voor een hoog bedrag van maar liefst 40 miljoen.

Bonucci kon naar Engeland voor flinke miljoenen maar is nu dus naar het Chinese Milan gegaan. De club is sinds dit jaar weer flink aan het inkopen om weer mee te kunnen doen aan de absolute top.

Bonucci moet daar achterin strijden samen met de andere Italiaan Romagnoli, wie ook mag rekenen op een basisplaats.

Sottoscritto con @juventusfc un contratto di trasferimento a titolo definitivo di #Bonucci previe visite mediche

👉🏻 https://t.co/GI6MGGqOjS pic.twitter.com/ByTSesu1Tl — AC Milan (@acmilan) 14 juli 2017

