Wesley Sneijder vertrekt transfervrij bij Galatasaray na een contractontbinding.

Vervolg: Sneijder moet op zoek naar nieuwe werkgever

Sneijder lag al een tijdje niet meer lekker intern, hoewel de Nederlander nooit iets geflikt heeft bij Galatasaray wordt zijn contract dus wel ontbonden. De club wilde geld zien van Sneijder en hem eigenlijk degraderen naar het jeugdelftal. Sneijder wilde echter blijven vechten voor zijn plek en weigerde te betalen. Deze week keerde de geruchten weer terug dat de club hem wilde lozen, dat is nu dus gebeurd.

Op Twitter heeft de club Sneijder heel kort bedankt voor zijn diensten.

Voor hem is nu de weg open om terug te keren bij Ajax of überhaupt de Eredivisie. Ook in Engeland kijken ze naar de middenvelder. Geld is voor Sneijder minder belangrijk dan spelen.

Teşekkürler Wesley Sneijder! pic.twitter.com/rJPDycchwy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 juli 2017

