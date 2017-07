Topkeeper Valencia waarschijnlijk richting Flamengo: gesprekken gevoerd

Diego Alves gaat zeer waarschijnlijk keepen voor Flamengo, de topkeeper bouwt daarmee zijn carrière gestaag af.

Verschillende kranten in Zuid-Amerika melden een akkoord tussen Valencia en Flamengo. Ook binnen Valencia wordt er al gesproken van contact tussen de twee clubs. Diego Alves was de afgelopen seizoenen één van de beste keepers in La Liga. Hield meerdere penalty's en daardoor komt deze transfer wel min of meer als een soort klap. Diego Alves kon ook naar de Premier League om daar af te bouwen.

Alves, geboren in Rio de Janeiro, voelt echter meer voor een move naar zijn thuisland. Met de transfer zou minimaal 3 miljoen zijn gemoeid.

Een korte samenvatting: Diego Alves gaat zeer waarschijnlijk keepen voor Flamengo, de topkeeper bouwt daarmee zijn carrière gestaag af..