Edwin v.d Sar is met stomheid geslagen na het ontzettend slechte nieuws over Abdelhak Nouri wat donderdag bij Ajax binnenkwam.

Vervolg: V.d Sar: Dit kun je je niet voorstellen, meest ondenkbare scenario

'Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Dit het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. Voor hen is dit leed niet te beschrijven. De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario.'

'Het waren onzekere dagen, waarbij ontzettend veel mensen op verschillende manieren hebben meegeleefd met zijn situatie. Dat wordt enorm gewaardeerd. Ik heb ook gemerkt dat de hele club er sinds zaterdag mee bezig is. Abdelhak is zo’n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd.'

