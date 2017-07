Trainingscomplex Man. United en Real Madrid in USA ontruimd na bommelding

Het Engelse Manchester United is deze week in USA op trainingskamp en heeft UCLA Campus in Los Angeles als trainingscomplex.

Dat complet werd donderdag kort ontruimd na een binnengekomen bommelding. Maar niet alleen Manchester United, maar ook de Spaanse grootmacht Real Madrid maakt gebruik van het UCLA Campus in Los Angeles. Op het moment van de bommelding waren beide teams niet aanwezig, wel werden enkele studenten ontruimd.

De politie zette vier honden in om exposieven te vinden, maar tot op heden is er niets aangetroffen. De spelers van Man. United werden naar het Drake Stadium verwezen bij terugkomst, terwijl Real Madrid een ander veld kreeg aangewezen.

In Santa Clare treffen beide clubs elkaar over 10 dagen voor een oefenwedstrijd.

