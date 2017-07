Dat de Amsterdamse club Ajax woensdag nog enigzins positief ingesteld was over de schade van Abdelhak Nouri, kwam daar donderdag het slechte nieuws bij.

Vervolg: Vreselijk nieuws Abdelhak Nouri schokt voetbalwereld

De hersenschade die Nouri heeft opgelopen na zijn hartritmestoornis afgelopen weekend is zo zwaar, dat de kans op herstel bijna 0 is. In heel de voetbalwereld is ongeloof en medeleven voor de Ajacied, het nieuws uit Oostenrijk kwam vanmiddag als een bom aan in de voetbalwereld.

Oud Ajax trainer Bosz sprak zijn woorden uit over de jongeling, 'Nouri is niet alleen een goede voetballer, hij is bovenal een heel goed mens.'

Afgelopen weekend dacht men dat Nouri overleden was na de minutenlange reanimatie, maar het leek mee te vallen voor de jongeling. Het ergste scenarion kwam woensdag als een bliksem bij heldere hemel, en dat terwijl de club positief was ingesteld over zijn eerste testen en herstel.

Nouri is vreselijk populair bij de Ajax fans en de club, hij leefde voor het voetbal, het genot en de vreugde die van hem afspatte. Maar 15 wedstrijden speelde Nouri in het eerste van de club, waar dat aantal nu zal blijven staan. 'Dit had zijn seizoen moeten zijn, helaas kan dat niet meer worden zoals gedroomd. Het seizoen van Ajax is al voorbij voordat het begonnen is, het is een giga klap voor Ajax.. Iedereen houdt van Appie, iedereen is nu in rouw.' aldus de Ajax watcher.

Vreselijk nieuws Abdelhak Nouri schokt voetbalwereld

Een korte samenvatting: Dat de Amsterdamse club Ajax woensdag nog enigzins positief ingesteld was over de schade van Abdelhak Nouri, kwam daar donderdag het slechte nieuws bij..