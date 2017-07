Het lijkt niet meer goed te komen voor Abdelhak Nouri, er is zeer ernstige schade ontdekt.

Vervolg: UPDATE: Nouri krijgt steunbetuigingen over de hele wereld

Ajax meldt dat donderdagmiddag in een persbericht. Nouri blijkt toch ernstige schade te hebben. De kans op herstel is nu volgens de club nihil. Echter heeft de familie nog hoop op herstel, zij sporen iedereen dan ook aan voor hem te bidden en danken voor de steunberichten. Verder wordt hij binnenkort naar Amsterdam gehaald voor verdere behandelingen. De familie wilt blijven vechten, samen met Nouri.

Ajax en andere media melden dat zeer waarschijnlijk de zuurstoftoevoer-stop van meer dan 20 minuten de schade heeft veroorzaakt.

Nouri was voor Ajax het grootste talent van De Toekomst, het is dan ook zeer spijtig voor hem en de club. Voor de familie slaat dit ook in als een bom.

Edwin van der Sar is erg droevig. Hij noemt het zelf het slechtst mogelijke bericht. Ook andere Ajacieden zijn in rouw en andere clubs.

Direct nadat Ajax het meldde, raakte de site overbelast van de club. De fans zijn in shock en de hele voetbalwereld leeft mee. Clubs in Nederland, Duitsland, Engeland en meer landen hebben allemaal steunbetuigingen online gezet. Van AFC Bournemouth tot Werder Bremen kreeg de speler steunberichten. Op Facebook, Twitter en Instagram worden er duizenden berichten online gezet om te bidden en te vechten voor Nouri.

UPDATE: Nouri krijgt steunbetuigingen over de hele wereld

Een korte samenvatting: Het lijkt niet meer goed te komen voor Abdelhak Nouri, er is zeer ernstige schade ontdekt..