Locadia fit en scherp: Dit moet mijn seizoen worden, dat wordt tijd

Na de 1-0 zege op FC Sion liet Jurgen Locadia weten dat het tijd wordt dat hij op de voorgrond komt bij PSV.

'Ik heb vorig seizoen nauwelijks gespeeld door die liesblessure. Aan mijn medespelers en de technische staf wil ik een signaal afgeven, dat ik er voor het team wil en kan zijn. Ik ben inmiddels 23 jaar, het is nu tijd om echt een keer door te breken. Nu moet het.'

De aanvaller oogt sterk en heeft na zijn blessure zichzelf alleen maar verbeterd, 'Ik heb bijna helemaal geen krachttraining gedaan de laatste tijd. Vorig jaar kwam ik terug van vakantie met veel spiermassa en woog ik 90 kilo. Nu staat de teller op 82. Ik heb me juist gericht op stabiliteitsoefeningen en op de loopband gestaan.'

Bij PSV heeft Cocu nu een luxe positie, waar Luuk de Jong en nu dus ook Sam Lammers de spitsenpositie kan opvullen komend seizoen. 'Ik snap wel dat hij dat zegt, want hij zet mij daar neer,' als het gaat om de basisplek. 'Het is zijn keuze, als hij vindt dat ik als linksbuiten beter rendeer. Daar kan ik als speler vrij weinig aan doen. Al weet iedereen dat ik dat wel geprobeerd heb, haha.'

Het is nu twee jaar geleden dat Locadia uit onvrede niet kwam opdagen op het trainingsveld van PSV. De aanvaller geeft aan dat zijn houding nu volledig is omgedraaid. 'Ik moet ook zeggen dat ik me steeds beter voel als linksbuiten. En ik hoef daar niet te blijven staan, hè. Ik kan zwerven, aan de andere kant uitkomen. Dat ligt mij wel.'

Momenteel geeft Locadia het goede voorbeeld aan de jongelingen en laat hij zien gretig te zijn voor het komende seizoen.

