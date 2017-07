Abdelhak Nouri heeft woensdag enkele neurologische testen gehad, hier wordt donderdag mee vervolgd. Hieruit kunnen dan uitslagen komen en de situatie van de Ajacied beter worden ingeschat.

Vervolg: Ajacied Abdelhak Nouri onderworpen aan extra onderzoeken

Vorig weekend in het oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen stortte Nouri in elkaar, een reanimatie zorgde ervoor dat Nouri nu nog leeft. Een hartritmestoornis kwam aan het licht, waarna de Ajacied in slaap werd gehouden in het ziekenhuis in Oostenrijk (plaats van trainingskamp Ajax red.).

Aan het eind van de dag worden de onderzoeken door Ajax omgezet in tekst en kan de situatie beter worden ingeschat voor familie, vrienden en zijn werkgever.

