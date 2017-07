Sparta haalt Fransman met PSG-verleden naar Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft Franck Bambock aangetrokken, zo meldt de club op de website. De 22-jarige Franse middenvelder tekende voor één seizoen in Rotterdam met een optie voor nog een jaar. Bambock komt transfervrij over van SD Huesca, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje.

Trainer Alex Pastoor is blij met de komst van Bambock, die in de laatste twee seizoenen tot 47 competitieduels kwam voor Huesca. Eerder speelde de Fransman in de jeugd van Paris Saint-Germain. ‘Franck is een Frans jeugdinternational die onder andere bij Paris Saint Germain zijn opleiding heeft genoten. Met PSG heeft hij ook meegespeeld in de UEFA Youth League. Hij kan op meerdere posities van het middenveld en centraal achterin uit de voeten waardoor wij meer keuze hebben binnen onze A-selectie’, zei Pastoor op de website van Sparta Rotterdam.





Pastoor kan nu met Bambock erbij over 24 spelers beschikken. ‘Komend seizoen werken we met de A-selectie en met een selectie voor Jong Sparta dat komend seizoen weer uitkomt in de Tweede Divisie. Natuurlijk zal hier ook overlap in zijn gedurende het seizoen, maar als ik nu kijk naar de A-selectie zien we dat we negen spelers in de A-selectie hebben uit onze eigen jeugdopleiding. Dat is op zich al een mooi aantal, maar we streven uiteraard naar meer’, zo sluit Pastoor af.

