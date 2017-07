Willems: Nog liever vandaag dan morgen weg, dan is er duidelijkheid

De vleugelverdediger van PSV aast deze zomer op een transfer, Willems is toe aan een nieuwe uitdaging.

De vleugelverdediger zette in 2016 nog een handtekening onder een nieuw contract, maar geeft nu te kennen dat hij wel klaar is bij PSV en aast op een nieuw avontuur.

'Bij mij en PSV is geen onduidelijkheid, ik wil een volgende stap zetten,' laat Willems weten in gesprek met VI. 'Er zijn een aantal clubs concreet, het is wachten tot het eerste bod bij PSV binnenkomt. Ik wil graag naar een topcompetitie en Frankrijk telt voor mij daarin ook mee. De tijd dat er meteen naar een grote topclub kan worden vertrokken is voorbij, ook voor mij. Ik wil een goede tussenstop.'

'Ik geef toe dat de laatste twee jaren wisselvallig waren, maar dat hoort er ook bij. Messi en Ronaldo hebben dat ook wel eens, dat is een leerproces en daar kom je samen met de club uit. Maar een directe oplossing is er vaak niet direct, maar ik ben sterker geworden. Ik moet nu naar een club waar ik aan spelen toe kom en niet op de bank beland. Ik heb nog liever vandaag dan morgen een transfer, dan is er voor iedereen duidelijkheid.'

