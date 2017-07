De Nederlandse coach GertJan Verbeek werd dinsdag plots op straat gezet door zijn huidige werkgever VfL Bochum, en dat net 17 dagen voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Vervolg: GertJan Verbeek staat open voor avontuurlijke teams

Een ongewone gewaarwording voor de Nederlander, die hoopt nu even op adem te kunnen komen en daarna een nieuw avontuur te kunnen aangaan. De Nederlander maakt zich niet druk om zijn toekomst, wel heeft hij te kennen gegeven open te staan voor een avontuur in exotische landen.

'Daar maak ik me geen zorgen over. Over drie maanden komen de eerste clubs alweer vrij. De omloopsnelheid van trainers is tegenwoordig zo hoog. In de 2.Bundesliga waren er maar twee trainers die langer bij een club werkzaam waren dan ik. In de toekomst wil ik ooit beleidsmatig gaan werken bij een club, maar voorlopig wil ik nog als trainer actief blijven en elke dag op het veld staan. Duitsland is me goed bevallen maar het kan ook verder weg zijn. Ik sta open voor het avontuur.'

GertJan Verbeek staat open voor avontuurlijke teams

Een korte samenvatting: De Nederlandse coach GertJan Verbeek werd dinsdag plots op straat gezet door zijn huidige werkgever VfL Bochum, en dat net 17 dagen voor aanvang van het nieuwe seizoen..