De dreiging rondom het EK voor vrouwen wordt momenteel onderzocht door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 'We kennen dit bericht en kijken ernaar.'

Een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de informatie over torrorisme is een onderzoek gestart, ook de politie heeft al laten weten gepaste maatregelen te treffen. 'Wij hebben er kennis van genomen en staan in nauw contact met de NCTV,' spreekt een woordvoerder van het EK. 'De instanties die hiervoor bevoegd zijn, analyseren het.'

IS dreigt met aanslag in Galgenwaard tijdens EK vrouwen

