PSV hoopt deze week de definitieve komst van middenvelder Marco van Ginkel af te ronden. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt PSV daarop. De ploeg uit Eindhoven en Van Ginkel zelf zijn het wel eens over een contract. Echter, de gesprekken met Chelsea, waar de Nederlander nu onder contract staat, lopen nog.

Vervolg: Van Ginkel tekent mogelijk deze week bij PSV

Marcel Brands, technisch manager, hoopt deze week met goed nieuws te komen. De manager is al weken bezig met een definitieve transfer van Van Ginkel, maar hij kan nog niet te veel prijsgeven. Van Ginkel kan voor enkele jaren tekenen in Eindhoven tegen een vorstelijk salaris, voor PSV-begrippen. PSV wil de transfer deze week afronden omdat de eerste wedstrijd in de derde kwalificatieronde van de Europa League al over twee weken op het programma staat.





PSV zou Van Ginkel dan er graag bij hebben, daar voor de 24-jarige middenvelder een belangrijke rol is weggelegd en PSV een redelijk dun bezet middenveld heeft. Van Ginkel is geen onbekende bij PSV, daar hij in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen al op huurbasis bij PSV speelde. Hij scoorde toen zeven keer in vijftien competitieduels. Van januari 2016 tot medio 2016 speelde hij ook op huurbasis bij PSV. Toen speelde hij dertien competitieduels (8 goals).

