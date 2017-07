Vitesse-doelman Eloy Room gaat mogelijk een toptransfer maken. Het Engelse Everton zou namelijk de international van Curacao op zijn transferlijstje hebben gezet, zo meldt het Engelse The Liverpool Echo. De ploeg van manager Ronald Koeman ziet in Room de ideale tweede keeper achter Jordan Pickford, die deze zomer bij Sunderland werd weggehaald.

Vervolg: Ronald Koeman wil Vitesse-doelman

De komst van Room hangt er echter van af of Joel Robles vertrekt bij Everton. Het is echter veelzeggend dat de 27-jarige Spanjaard, die rugnummer 1 had, voor komend seizoen rugnummer 33 heeft gekregen. Robles wil zelf echter ook vertrekken uit Liverpool omdat hij graag elders eerste keeper wil zijn.





Mocht een transfer van Robles doorgaan, dan zal Everton Room proberen weg te halen uit Arnhem. Room zou volgens het Engelse medium een afkoopsom van 1,7 miljoen euro hebben. Een bedrag dat voor een club als Everton 'een lachertje' is. Room is al bijna 3 seizoenen de onbetwiste eerste goalie bij Vitesse en een absolute sterkhouder.

Ronald Koeman wil Vitesse-doelman

Een korte samenvatting: Vitesse-doelman Eloy Room gaat mogelijk een toptransfer maken. Het Engelse Everton zou namelijk de international van Curacao op zijn transferlijstje hebben gezet, zo meldt het Engelse The Liverpool Echo. De ploeg van manager Ronald Koeman ziet in Room de ideale tweede keeper achter Jordan Pickford, die deze zomer bij Sunderland werd weggehaald..