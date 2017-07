Everton is erbij gekomen als mogelijk nieuwe club voor Jaïro Riedewald. De club van manager Ronald Koeman haalde onlangs al Ajax-aanvoerder Davy Klaassen weg uit Amsterdam, maar nu moet de twintigjarige verdediger Riedewald ook naar Liverpool komen. The Liverpool Echo meldt dat Everton Riedewald wil kopen.

Vervolg: Koeman wil Riedewald naar Everton halen

Onlangs was nog er nog sprake van dat Riedewald waarschijnlijk naar Crystal Palace, de nieuwe club van voormalig Ajax-trainer Frank de Boer, zou gaan. Everton wil de club uit Londen echter voor zijn.





Volgens het Engelse medium denkt Koeman dat Riedewald een belangrijke speler voor zijn ploeg kan worden komend seizoen. Dat niet alleen in de Premier League, maar ook in Europese wedstrijden. Riedewald speelde tot dusver 63 competitieduels voor Ajax, maar vorig seizoen speelde hij niet zoveel als hij had gehoopt. Hij kwam toen tot zestien competitieduels waarvan elf als basisspeler.

Koeman wil Riedewald naar Everton halen

Een korte samenvatting: Everton is erbij gekomen als mogelijk nieuwe club voor Jaïro Riedewald. De club van manager Ronald Koeman haalde onlangs al Ajax-aanvoerder Davy Klaassen weg uit Amsterdam, maar nu moet de twintigjarige verdediger Riedewald ook naar Liverpool komen. The Liverpool Echo meldt dat Everton Riedewald wil kopen..