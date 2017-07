Peter Bosz heeft in zijn officieuze debuut als trainer van Borussia Dortmund geen beste beurt gemaakt. De coach speelde dinsdagavond een oefenduel met zijn ploeg tegen de Duitse vierdedivisionist Rot-Weiss Essen, maar verloor met 3-2.

Vervolg: Bosz onderuit tegen vierdedivisionist bij debuut Dortmund

Bosz speelde in de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen met twee verschillende opstellingen. Zo speelde bijvoorbeeld Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Schürrle en Nuri Sahin alleen in de eerste helft en kwamen Alexander Isak, het Zweedse toptalent, Ousmane Dembélé en Gonzalo Castro hen vervangen.





De uitploeg begon slecht in Essen, want de thuisploeg stond na drie minuten al met 1-0 voor door Benjamin Baier. Na een halfuur spelen maakte Dortmund voor 13.500 supporters gelijk via Aubameyang. Vlak voor de rust scoorde Baier echter zijn tweede waardoor Essen met een 2-1 voorsprong de rust in ging.





In de tweede helft kwamen er elf andere spelers het veld in bij Dortmund, maar daar werd het niet beter van. Na zestig minuten kwam Essen namelijk op 3-1 via Marcel Platzek. Dortmund deed nog wel iets terug via Dembélé, die 3-2 maakte na 63 minuten. Verder kwam Dortmund echter niet meer. Dortmund zal nu bi

Bosz onderuit tegen vierdedivisionist bij debuut Dortmund

Een korte samenvatting: Peter Bosz heeft in zijn officieuze debuut als trainer van Borussia Dortmund geen beste beurt gemaakt. De coach speelde dinsdagavond een oefenduel met zijn ploeg tegen de Duitse vierdedivisionist Rot-Weiss Essen, maar verloor met 3-2. .