Real wil Barcelona te snel af zijn en Ajax-topper snel binden

Ajax-verdediger Davinson Sánchez is momenteel ‘hot’ bij de Europese topclubs. Volgens het Colombiaanse Antena2 is de 21-jarige Zuid-Amerikaan nu prioriteit bij Real Madrid. De voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, maakt zich zelfs hard voor een transfer van Sánchez naar De Koninklijke.

Ajax kocht Sánchez vorig jaar zomer voor 5 miljoen euro van Atlético Nacional en de sterke verdediger maakte grote indruk in zijn eerste jaar in Europa. Hij werd ook al aan onder meer FC Barcelona, Internazionale en Chelsea gelinkt. Vooral Barcelona werd al vaak genoemd als nieuwe werkgever van Sánchez, maar rivaal Real zou Barcelona nu voor willen zijn.





Pérez zou al met Marc Overmars, directeur voetbalzaken, gesproken hebben over een transfer van Sánchez. Ajax wil zeker 40 miljoen euro ontvangen voor Sánchez en dat zou Real Madrid ook willen betalen voor Sánchez volgens Antena2. Pérez wil nu snel doorpakken om FC Barcelona te snel af te zijn. Sánchez kwam afgelopen jaar tot 32 competitieduels en 6 goals voor Ajax.

