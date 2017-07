Ajax heeft opnieuw een update gegeven over de situatie van Abdelhak Nouri.

Vervolg: UPDATE: Ajax voorzichtig optimistisch over Nouri

De Amsterdammers zijn voorzichtig optimistisch over de huidige situatie van Nouri, hij verkeerd buiten levensgevaar en is verder stabiel. Over het letsel is Ajax optimistisch, er is geen hartbeschadiging opgetreden en het hart functioneert nog normaal.

Zowel een hersenscan en een neurologisch onderzoek hebben geen verdere schade aan het licht gebracht, maar dat wil nog niets zeggen over het totale letsel van Nouri. De komende 24 uur mag Nouri rustig ontwaken, zodat er verder kan worden gekeken wat het letsel kan zijn.

De familie van Nouri is continue in het ziekenhuis aanwezig, zij laten dan ook weten: 'Het is voor ons onmogelijk om op de ontelbare steunbetuigingen te reageren, die ons op verschillende manieren bereiken. Wij waarderen het enorm en wij halen daar heel veel kracht uit in deze hele moeilijke periode. Wij laten de communicatie over Abdelhak's toestand graag via Ajax lopen en vragen tot slot om jullie smeekgebeden.'

