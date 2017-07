De Braziliaan Douglas Costa vervolgt zijn carriere in Turijn, de buitenspeler wordt gehuurd door Juventus.

Douglas Costa zal woensdag medisch worden gekeurd in Turijn, alvorens hij een huurcontract zal ondertekenen bij Juventus. Bayern ontvangt een slordige 6 miljoen euro voor de verhuur van Costa, waar na aankomend seizoen de verplichting van 40 miljoen moet worden voldaan door Juventus.

Na een jaar een huurcontract te hebben getekend, ligt er dan voor Douglas Costa een contract klaar voor maarliefst vijf jaar. Douglas Costa was in de 23 Bundesliga duels slechts zeven keer trefzeker voor Bayern, in totaal speelde hij 77 duels in het shirt van de Duitse grootmacht waarin hij 14 keer het net vond.

Douglas Costa gaat in Turijn een jaarsalaris van 6 miljoen euro ophoesten.

Douglas Costa vervolgt carriere bij Italiaans Juventus

