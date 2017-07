Abdelhak Nouri lijkt in de eerste scans geen hersenschade te hebben opgelopen.

Vervolg: Hersenscans Nouri lijken volgens Ajax in orde

Nouri kreeg eerder al een uitbundig hartonderzoek en ook dat orgaan lijkt ongedeerd, de eerste scan van zijn hart is volgens Ajax geheel in orde. Woensdagavond volgt een volgende update van de talentvolle speler.

Nouri wordt nog altijd in slaap gehouden, al spreekt Ajax van een heel erg hoopvolle situatie. Op dit moment lijkt Nouri totaal geen schade te hebben overgehouden aan zijn ongeval in Zillertal. Het is nog afwachten of zijn hersenen 100% in orde functioneren.

