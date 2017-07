Ajax heeft afscheid genomen van Dragisa Gudelj, de speler gaat naar FC Wohlen.

Vervolg: Broertje Gudelj naar Zwitserse club

FC Wohlen, actief in de eerste divisie van Zwitserland, neemt Gudelj over van Ajax. Het broertje van Nemanja zat in een deal verweven toen Gudelj van AZ naar Ajax ging. Bij de deal was toen ook zijn vader betrokken. Ajax laat het broertje nu dus gaan aan Wohlen. Die club kreeg vorig seizoen flink wat nederlagen om hun oren in de eerste divisie.

Gudelj liep al een tijdje niet meer mee met het eerste van de jeugd, aangezien er al werd verwacht dat hij afscheid ging nemen.

