NEC assistent Adrie Bogers gepromoveert tot hoofdtrainer

De 52-jarige Brabander Adrie Bogers is plots de nieuwe hoofdtrainer van het Nijmeegse NEC.

Begin juli tekende Adrie Bogers nog een contract bij NEC als assistent trainer, maar de 52-jarige Brabander is dinsdag doorgeschoven naar de hoofdtrainer positie bij de Nijmegenaren.

De absentie van de hoofdtrainer zorgde er al voor dat Bogers de taken waarnam bij het eerste van NEC. 'Ons streven is om voor het trainingskamp, dat over twee weken plaatsvindt, een nieuwe trainer te presenteren,' aldus de algemeen directeur tegenover VI jl 3 juli.

Nu, een dikke twee weken later is zijn assistent contract ingeruild voor een contract als hoofdtrainer. Bogers was eerder al werkzaam bij Willem II, Sparta Rotterdam, NAC Breda, het Japanse Urawa Reds en RKC Waalwijk.

Via een persconferentie zal NEC dinsdag in de namiddag Bogers officieel presenteren als nieuwe hoofdtrainer.

Op de clubwebsite valt de verklaring van de club na te lezen:

'Ondertussen stond er met de aanstelling van Adrie en aan zijn zijde Patrick Pothuizen en Wilfried Brookhuis en ondersteuning vanuit de beloften door Ron de Groot en Jeffrey Leiwakabessy natuurlijk al een sterke staf met voldoende NEC-DNA op het veld de afgelopen twee weken. Adrie heeft het natuurlijke aanzien, beschikt over de nodige ervaring en weet wat er nodig is om in de top van de Jupiler League te presteren. De keuze om hem tot hoofdtrainer-coach te benoemen is daarom misschien verrassend, maar ook logisch. Zo wijken we namelijk niet af van het plan dat we opgezet hebben. Door de optie in het contract van Adrie te lichten, bouwen we door aan de lange termijn. Voor het einde van het seizoen 2017-2018 gaan we kijken of dat in de functie van hoofdtrainer of van assistent-trainer zal zijn in de toekomst.'

