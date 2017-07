De aanvaller Sam Larsson heeft zich dinsdag officieel ziek gemeld bij SC Heerenveen, een transfer van de spits lijkt aanstaande.

Vervolg: Zieke Larsson aast op transfer naar Spaans Celta de Vigo

In de kranten valt te lezen dat Sam Larsson zich heeft ziek gemeld bij SC Heerenveen, ook gaat de spits niet mee op traningskamp met de Friezen. Alles lijkt erop dat er een transfer in de maak is, eerder kregen de Friezen al een bod binnen van het Spaanse Celta de Vigo.

De verrassing van het vorig seizoen uit de Europa League heeft een bod van 4 tot 5 miljoen euro neergelegd bij Heerenveen, wat in eerste instantie werd afgewezen. Maar wellicht komt het een dezer dagen alsnog tot een akkoord met de Spaanse middenmotor.

Larsson zelf heeft een wens om naar Spanje of Italie te vertrekken, dus met een transfer naar Celta de Vigo lijkt er voor de spits een wens in vervulling te gaan.

Zieke Larsson aast op transfer naar Spaans Celta de Vigo

Een korte samenvatting: De aanvaller Sam Larsson heeft zich dinsdag officieel ziek gemeld bij SC Heerenveen, een transfer van de spits lijkt aanstaande..