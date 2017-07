Feyenoord wil Zeegelaar van Sporting Portugal

De landskamioen van de Eredivisie heeft haar oog laten vallen op Sporting Portugal verdediger Marvin Zeegelaar.

Marvin Zeegelaar moet de vervanger worden van de vertrokken Kongolo, de verdediger van het Portugese Sporting Portugal moet 5 miljoen euro kosten. De Nederlander Marvin Zeegelaar brak officieel bij rivaal Ajax door, maar verkaste later naar Portugal en kwam terecht bij Sporting Portugal.

A Bola weet te melden dat de Portugese grootmacht wel bereid is om mee te werken aan een vertrek, mist Feyenoord met 5 miljoen euro over de brug komt. Marvin Zeegelaar heeft nog een doorlopend contract voor 3 jaar in Portugal, daar waar Feyenoord denkt aan een huuroptie wil Sporting hem alleen maar definitief van de hand doen.

Mocht Zegelaar onhaalbaar lijken voor Feyenoord, moet plan B van stal worden gehaald en AZ verdediger Ridgeciano Haps worden gehaald.

