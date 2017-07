Het Duitse Bayern Muchen heeft zich dinsdag weten te versterken met de middenvelder James Rodriguez.

Vervolg: Bayern Munchen komt met huur James Rodriguez van Real Madrid

In eerste instantie was Karl-Heinz Rummenigge maandagavond nog terughoudend over de komst van Rodriguez, maar dinsdag was dan eidenlijk toch de kogel door de kerk. Voor de middenvelder op het juiste moment, zo hoeft hij niet met Real maar op trainingskamp naar de VS.

'We zijn zeer gelukkig met het rondmaken van deze transfer. Het binnenhalen van James was de grote wens van onze trainer Carlo Ancelotti, nadat de twee in Madrid hadden samengewerkt,' laat Rummenigge weten op de officiele clubwebsite.

'James is een veelzijdige speler. Hij is gevaarlijk voor de goal en bereidt veel doelpunten voor. Met deze transfer hebben we de kwaliteit van onze ploeg nog meer vergroot.' Mocht Bayern over 2 jaar de optie tot koop lichten, is James inmiddels een dure speler geworden.

In 2014 wist Real hem al voor 80 miljoen weg te kapen bij AS Monaco, die prijs kan de komende twee jaar dus alleen maar oplopen. Bij Real Madrid kende James Rodriguez wisselvallige jaren, al wist hij wel met twee keer de Champions League, twee Supercups en een landstitel aan de haal te gaan.

In 2014 was Rodriguez de koning van het WK, met 6 doelpunten was hij de grote man aan de kant van Colombia en bezorgde hij hun een plek in de kwartfinale van het eindtoernooi.

Bayern Munchen komt met huur James Rodriguez van Real Madrid

Een korte samenvatting: Het Duitse Bayern Muchen heeft zich dinsdag weten te versterken met de middenvelder James Rodriguez..