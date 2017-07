De Nederlandse coach GertJan Verbeek heeft dinsdag zijn ontslag gekregen bij VfL Bochum.

Vervolg: Verrassende wending bij VfL Bochum met ontslag Verbeek

Een rare maar nuchtere beslissing van de club, 17 dagen voor de aftrap van het nieuwe seizoen is coach GertJan Verbeek op straat gezet door VfL Bochum. Verbeek stond al sinds 2014 aan het roer bij Bochum, waar hij achtereenvolgend elfde, vijfde en negende eindigde in de Bundesliga 2.

Toch mag je het enigzins verrassend noemen dat Bochum de Nederlander nu op straat zet, zo kort voor het begin van het nieuwe seizoen. De Duitse media wijdt het ontslag aan de opvatting van het realiseren van de nieuwe doelstellingen van Verbeek.

Tegenover VI liet Verbeek weten: 'k heb geen speler naar huis gestuurd, we hebben elkaar ook niet de tent uitgevochten, er is in Vaals niet opzienbarends gebeurd,' aldus de coach die niets te verbergen heeft na het trainingskamp in Vaalst.

'Er is sprake van een cumulatief proces. Vorig seizoen verliep al moeizaam en de oorzaken daarvoor kwamen in deze voorbereiding ook weer aan de oppervlakte. Daar hebben we de afgelopen weken over gesproken, dat leverde spanningen op. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de beslissing die de leiding nu genomen heeft.'

Verbeek heeft respect voor de manier waarop het gebeurde, 'Ik ben er het karakter niet naar om naar de pijpen van de club te dansen, omgekeerd gold voor de leiding hetzelfde. Ik vind het op zich ook wel moedig dat de leiding deze beslissing nu genomen heeft. De nieuwe trainer heeft daardoor in ieder geval nog ruim twee weken de tijd om de selectie naar zijn hand proberen te zetten.'

Toch was er een lichte twijfel te bekennen bij Verbeek, ook hoe de club zich strategisch opstelde, 'Volgens de planning wilde VfL Bochum komend seizoen promoveren naar de Bundesliga. Als je ambitie hebt horen daar echter ook consequenties bij. Over wat die inhouden en hoe die door te voeren, verschilden we van inzicht. Binnen de mogelijkheden heeft de club de afgelopen jaren echt wel veel gerealiseerd. Je moet je echter afvragen of dat genoeg is. Daarbij gaat het om een heel scala aan factoren: kwaliteit spelersgroep, faciliteiten, scouting, interne en externe communicatie en ga zo maar door.'

