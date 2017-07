Het jonge talent van het Zweedse Husie IF staat in de belangstelling van onder andere Feyenoord.

Vervolg: Feyenoord volgt 14-jarig Zweeds talent Elias Olsson

Het 14-jarig talent Elias Olsson staat in de belangstelling van het Deense FC Midtjylland, maar ook de Eredivisie landskampioen Feyenoord dingt mee naar zijn handtekening.

Over zijn collega van Leeds United, Pontus had hij het volgende te zeggen: 'Hij weet hoe om te gaan met jonge gasten als ik, hij is een erg goede collega en coach hierin. Over had algemeen kan hij een harde zijn. Ook weet hij mij precies te triggeren op moment wanneer het moet.'

Feyenoord volgt 14-jarig Zweeds talent Elias Olsson

Een korte samenvatting: Het jonge talent van het Zweedse Husie IF staat in de belangstelling van onder andere Feyenoord..