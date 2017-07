Vele Vitesse fans waren het afgelopen week niet eens met het feit dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal in de Rotterdamse Kuip werd gespeeld, maar komen nu ook met lege handen te staan.

Vervolg: Vitesse fans met lege handen: JCS kan niet in Gelredome plaatsvinden

De Johan Cruijff Schaal zou namenlijk ook niet gespeeld kunnen worden in het Gelredome (thuishaven Vitesse red.), het afhuren van het stadion zou namenlijk teveel kosten met zich meebrengen.

De gemeente Arnhem wilde de supporters in het eigen stadion door middel van het plaatsen van grote schermen de bekerfinale te laten meemaken, maar dit is dus geen mogelijkheid. Vitesse gaat nu proberen of het mogelijk is om in de binnenstad grote schermen op te hangen.

Voorzitter Koster liet weten: 'Als we niet met z’n allen naar De Kuip kunnen, dan maar met z’n allen een feest in eigen stad bouwen.' De Vitesse fans waren het eerder deze maand niet eens met het feit dat de KNVB maar slechts 1200 kaarten krijg voor het bekerduel.

Ook de spelers en de staff van Vitesse hebben begrip voor deze actie, 'Ze snappen ons volledig, al zeiden ze aanvankelijk nog dat ze liever steun hadden van 1200 supporters dan van nul.'

