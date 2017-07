Maandagmiddag werd al vermeld dat de 22-jarige verdediger Derrick Luckassen verkast naar PSV.

Vervolg: Luckassen: Transfer naar PSV was gevoel kwestie

Luckassen werd maandagmiddag in Eindhoven medisch gekeurd en kan zo snel aansluiten bij de selectie van Cocu. 'Ik ben enorm trots dat ik deze overstap kan maken. Ik heb puur op gevoel voor PSV gekozen. Er waren wat andere opties, maar ik vind PSV een mooie club, een die bij me past. Ik hoop hier heel mooie tijden te beleven', aldus Luckassen, die zichzelf omschrijft als een 'powerhouse'. 'Ik ben snel, sterk en wil mezelf graag bewijzen. Ik moet hard werken om aan spelen toe te komen en dat ga ik ook doen.' Waren de eerste woorden van de nieuwkomer op de clubwebsite van PSV.

Huibert laat weten, 'We waren op de hoogte van de ambities van Derrick om dit jaar de volgende stap in zijn carrière te maken. Met PSV is er een club gekomen die ook aan de voorwaarden van AZ wil voldoen. Derrick heeft sinds hij in onze jeugdopleiding kwam, ieder jaar goede stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. Wij wensen hem succes in zijn verdere carrière.'

Feyenoord, wat ook in de markt was voor Luckassen, vist dus achter het net. Cocu krijgt met de AZ verdediger extra mogelijkheden op het middenveld en in de defensie, en dat met het vertrek van Guardado en Moreno. Waar Willems en Arias ook nog lijken te vertrekken.

Luckassen: Transfer naar PSV was gevoel kwestie

Een korte samenvatting: Maandagmiddag werd al vermeld dat de 22-jarige verdediger Derrick Luckassen verkast naar PSV..