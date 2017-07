Deze keer wordt Zakaria El Azzouzi niet uitgeleend aan Sparta Rotterdam maar aan Excelsior.

Vervolg: Ajax-spits El Azzouzi weer uitgeleend aan Rotterdamse club

Bij Ajax was er met het halen van Klaas-Jan Huntelaar weinig vooruitzicht dit seizoen voor El Azzouzi. Ook met Matteo Cassierra als spits in het eerste leek het lastig te gaan worden. Ajax heeft dus besloten de spits wederom uit te lenen aan een Rotterdamse club. Excelsior besloot dit seizoen in zee te gaan met de spits die vorig seizoen best wat leuke dingen liet zien bij Sparta.

El Azzouzi hoopt bij Excelsior zich nog beter te kunnen laten zien, aangezien de huurdeal bij Sparta aan het einde van het seizoen plotseling werd stopgezet. El Azzouzi scoorde 5 keer in 26 wedstrijden voor de club.

